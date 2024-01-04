О пользе кето-диеты рассказал врач

Кето-диета стала одним из самых популярных способов похудения. Она может как помочь, так и навредить. Во время нового режима питания организм человека переходит в состояние кетоза, при котором тело использует жиры в качестве основного источника энергии. Для этого необходимо значительно ограничить потребление углеводов.

Для кетоза нельзя не есть любые крупы, ягоды, сахар, выпечку, фастфуд и другие продукты, содержащие углеводы. Худеющий может есть рыбу, мясо, яйца, некоторые овощи, сообщает Мегатюмень.

"Кето-диета – прежде всего лечебная диета, которая имеет мощное действие. Она должна применяться при определенных условиях после консультации со специалистом. Важно соблюдать баланс в рационе и включать разные продукты, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ", – рассказал диетолог Валерий Смирнов.