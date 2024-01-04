В новогодние каникулы не стоит забывать о безопасности, предостерегает тюменский травматолог

Старший травматолог-ортопед приемного отделения взрослого стационара тюменской ОКБ №2 Виктор Самоловов поделился советами, как отдохнуть на новогодних каникулах без вреда для здоровья.

При катании на тюбинге или ледянке нужно избегать столкновения с другими, соблюдая очередность, держать дистанцию и не садиться вместе с кем-то. Важно, чтобы родители объясняли детям и сами не взбирались на горку, если на ступенях много людей - есть риск поскользнуться и упасть.

Санки и снегокаты менее опасны – они более управлемы, но тоже требуют соблюдения определенных правил. Прежде всего, не выставляйте ногу для выравнивания при большой скорости и заносе, а при потере равновесия – старайтесь упасть на бок.

"Важно придерживаться правил и для безопасного запуска салютов и петард: не стоит зажигать пиротехнику в руках, следите за одеждой и волосами, чтобы они не могли загореться. Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, если их подносят слишком близко к телу или в большом количестве используют в квартире", - рассказал Виктор Самоловов.

Для профилактики обморожений в мороз врач советует надевать свободную одежду и обувь, не пить и не курить на морозе, не выходить из дома голодным, визуально контролировать открытые участки кожи, следить за самочувствием детей и пожилых людей, сообщает Ямзина Дарья, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).