Когда нужно обращаться к неврологу, объяснила врач

При болях в шее, грудном отделе позвоночника или пояснице, при шуме в ушах, временных ухудшениях зрения, при обмороках или периодических потерях равновесия, при чувстве онемения, покалывания, слабости в руках, ногах (в том числе кончиках пальцев), на лице, при нарушениях речи, обоняния, мимики или контуров лица, при треморе в конечностях, при усталости, возникающей в условиях привычной нагрузки стоит обратиться к неврологу.

– Вся неврология сейчас активно развивается. В том числе способы лечения пациентов с болевыми синдромами, например, инновационные подходы к лечению головной боли и мигрени, в частности. Ведь каждый второй, а скорее даже, и каждый пациент жалуется на головную боль, - говорит врач-невролог Тюменского кардиоцентра Лилия Мошкина.

По словам доктора, интенсивно развивается и лечение болезни Паркинсона – новые препараты позволяют эффективнее контролировать симптомы заболевания, разрабатываются методы клеточной терапии и хирургической коррекции симптомов болезни. Например, в головной мозг вживляют электроды с целью стимуляции определенных структур электрическим током, это уменьшает проявления болезни, сообщает КП-Тюмень.