К Году семьи в Тюменском районе готовились заранее

В Тюменском районе работа по популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи поставлена на высокий уровень. На территории района действуют 17 клубов "Молодая семья", которые являются активными участниками семейных соревнований и конкурсов.

В юбилейный для района, 2023 год, впервые прошел семейный квест по историческим и памятным местам Ирбитского тракта. В новом году традиционно пройдут этапы всероссийского конкурса "Семья года", ведь 2023 год подарил нам семью победителей всероссийского этапа. Семья Рыбиных в полном составе приняла участие в итоговом мероприятии в г. Москва, где получила награду.

Запланировали на 2024 год цикл спортивных соревнований, таких как "Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд", популярнейший ежегодный районный спортивный конкурс "Мама, папа, я – спортивная семья", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.