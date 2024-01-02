Активных тюменцев наградили в Студцентре

Состоялась встреча с участниками студенческих объединений. В их числе: "Волонтеры Победы", международная организация AIESEC, Ассоциация иностранных студентов ТюмГУ и команды Российских студенческих отрядов. На событии наградили 13 представителей студенческих сообществ, которые чаще остальных проводили события в Студенческом центре в 2023 году.

На итоговом собрании активные резиденты пространства приняли участие в конкурсах, получили традиционные новогодние подарки. Команды отвечали на вопросы о развитии молодежной политики региона, разгадывали слова в игре "Новогодний крокодил". Специальные призы получили "Волонтеры Победы" и студенческий сервисный отряд "Ювента", сообщает АиФ-Тюмень.

— На мероприятии была очень дружественная и уютная атмосфера. Мы узнали новое о молодежной политике и о ребятах, которые, как и мы, часто собираются в Студцентре, — поделился Мухсинджон Зубайдов, активист Студенческого совета Тюменской области, председатель Ассоциации иностранных студентов ТюмГУ.