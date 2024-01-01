Ялуторовский музейный комплекс подготовил новогоднюю программу

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса предоставляют возможность провести новогодние каникулы с пользой в залах музеев. Можно побывать на новогодней экскурсии в Краеведческом музее (ул. Революции, 75). Она даст возможность познакомиться с тремя разными эпохами истории нашей страны. Узнать, как готовились к празднику в доме декабриста Муравьева-Апостола, какие подарки дарили, чем угощали гостей. Экскурсовод расскажет и про то, как отмечали праздник в военные годы, поведает о деликатесных продуктах на столах советских граждан, о карнавальных костюмах для детей.

Здесь же гостей пригласят на встречу с Авдотьей Самоваровной. Она поведает о том, как было принято накрывать чайный стол в Новый год в XVIII–XX вв., какие чайные традиции в ту пору бытовали. Покажет коллекцию самоваров, а также множество других интересных предметов, сопровождающих чаепитие.

В музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) 4 января гости попадут в купеческую гостиную ХIХ века, услышат рассказ от "первого лица" о купеческих делах, ялуторовских купцах, культуре сибирского гостеприимства. Обязательной частью экскурсии станет чаепитие в музейной "Чайной" с сибирскими круассанами.

5 и 6 января в 14:00 в Торговых рядах состоится "Рождественский музейник". Интерактивное представление поможет познакомиться с вековыми традициями празднования Рождества. Гости поиграют в игры того времени, узнают, какие подарки были самые желанные для родных и друзей. И на минуточку заглянут в будущее.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.