О тревожных маркерах в поведении ребенка рассказала специалист

В официальном сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области" размещен фотопроект о причинах, которые могут насторожить близких в поведении подростка.

На снимках изображены маркеры, сигнализирующие о том, что ребенку нужна помощь: нарушение сна, изменение аппетита, подавленное состояние, беспорядок, низкая физическая активность и зависимость от гаджетов, сообщает Мегатюмень.

Каждая причина проиллюстрирована изображением. Беспорядок — стол с разбросанными вещами; бессонница — электронные часы, на них — два часа ночи; подавленное состояние — блокнот с записями о состоянии ребенка; концентрация на гаджетах — телефон, экранное время которого превышает суточную норму.

— Повседневные привычки ребенка могут меняться. Родителям важно вовремя замечать эти изменения и реагировать, чтобы помочь подростку. Мы хотели показать, что важно уделять внимание деталям — проявлять заботу и оказывать поддержку, если заметили тревожные "звоночки", — рассказала руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.