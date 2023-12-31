2024 год станет Годом ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске

2024 год в Тобольске объявлен Годом ученого, химика Дмитрия Менделеева, заявил глава города Максим Афанасьев.

В 2024 году исполнится 190 лет со дня рождения великого ученого. Максим Афанасьев подчеркнул важность фигуры матери химика Марии. Она во что бы то ни стало хотела дать смышленому 17-му по счету ребенку высшее образование. В первый раз Дмитрий Менделеев не смог поступить в университет в Москве. Он был зачислен студентом педагогического института в Санкт-Петербурге. Максим Афанасьев поддерживает предложение горожан увековечить память о Марии Менделеевой.

"Об этом и многом другом нужно рассказывать и показывать, как нашим жителям, так и гостям города. Следующий год у нас будет ознаменован проведением научно-практической конференции. На городских улицах откроем выставки с информацией, позволяющей более глубоко узнать все достижения Дмитрия Ивановича", – поделился Максим Афанасьев.

В 2024 году завершится проектирование общественного пространства "Менделеев-парк". Непосредственно к созданию парка с аттракционами приступят в 2025 году.

"В эпоху Интернета, цифрового образования нам не хватает времени почитать книги о родном крае. Для того, чтобы наша молодежь узнавала об истории, мы решили проводить системную работу и каждый год посвящать выдающейся личности. Формирование тематических мероприятий стало неотъемлемым элементом нашей культуры", – добавил глава города.