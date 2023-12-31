В Тюменском районе прошла акция, приуроченная к столетнему юбилею

Общественные организации, трудовые коллективы, школьники и волонтеры Тюменского района включились в акцию в честь его векового юбилея. В двадцати муниципальных образованиях высадили голубые ели и "юбилейные" клумбы. Жители д. Есаулова обновили остановочный комплекс.

Благодаря преподавателям и учащимся детских школ искусств заиграли яркими красками остановки в п. Богадинский и с. Червишево. Жители Салаирки под руководством художника Сергея Леонтьева отремонтировали и разрисовали старую остановку.

В д. Головина юные художники преобразили задний фасад Мемориала участникам Великой Отечественной войны и расписали гаражи вдоль трассы "Тюмень – Курган". Предприниматели района также внесли свой вклад в копилку добрых дел. В с. Онохино Алексей Матов изготовил "Скамью дружбы", украшенную кованными орнаментами и фонарем с зонтиком.

Компания ООО "Тюменьнеруд" вручила первоклассникам с. Муллаши и п. Андреевский 100 портфелей с канцелярскими наборами. В п. Боровский индивидуальный предприниматель Теймур Гаджиев вручил продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны, а генеральный директор ООО "Арго-лес" Юрий Жбанов подарил продуктовые наборы, полотенца и банные принадлежности участникам трудового фронта из д. Пышминка и п. Богандинский.

Тимуровские отряды убирали дворы ветеранов, а малыши вместе с родителями делали скворечники и кормили птиц зимой. Добрые дела были направлены и на формирование здорового образа жизни. Так, в Новотарманском МО провели акцию "Жизнь в движении". 100 дней участники фиксировали и скидывали в группу администрации свои результаты по бегу или ходьбе. За время акции они преодолели 10 910 км, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.