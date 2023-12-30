В тюменском "Роднике" отдыхают семьями

На зимние каникулы в тюменский областной реабилитационный центр "Родник" приглашают семьи. Сюда круглый год едут родители со своими детьми, нуждающимися в лечении и оздоровлении.

В центре есть все три компонента успешного семейного отдыха: природа, оздоровление, совместный досуг. Сосновый бор в черте города — рядом, рукой подать. Семейная зимняя смена "ОСТОРОЖНО, КАНИКУЛЫ!" продлится с 4 по 8 января. Организаторы гарантируют командные соревнования и квесты; веселые дискотеки и мастер-классы, объединенные тематикой смены; оздоровительные процедуры в бассейне, спелеокамере, массаж, зимние забавы.

Можно приехать на 2-5 дней. Определиться помогут по телефонам: +7 3452 77-20-64, +7 908 871-41-59 (viber), сообщили в ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).