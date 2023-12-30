В Тобольске можно познакомиться с тонкостями пряничного дела

3 января в Тобольске пройдет иммерсивный спектакль с погружением в традиции русского печатного пряника в семейном этноцентре "Дом Спиридон".

Вместе с хозяином дома посетители пройдутся по музею-балагану и познакомятся с местом сохранения многих народных традиций, предметами старинного быта, разного рода диковинами, коллекциями ремесленных изделий. В мастерской печатного пряника гости получат опыт приготовления интересного угощения.

Русским печатным пряником руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон" Антон Козлов начал заниматься 10-15 лет назад. Доски ручной работы приобретал у мастеров, которых раньше называли знаменщиками. Формы, как правило, выполняются по мотивам старинных образцов, либо это копии, созданные по музейным экспонатам.



По мнению Антона Козлова, печатные пряники не потеряли своей актуальности. Это традиция, которая дает возможность прикоснуться к чему-то глубокому, душевному, считает он.

"Если изделия печатать в определенной атмосфере, закладывать смыслы, соблюдая технологию, то они несут в себе дух праздника. Купить печенье в магазине - это одно, но, когда мы сами делаем его, это воздействует на всех, кто рядом. Выпечка - это некий ритуал, праздничная игра. Когда люди печатают пряники, то их состояние в каком-то смысле становится торжественным. Когда горячие угощения достают из духовки, испытывают особую радость", - поделился Антон Козлов.

Вкус пряников получается особым, отметил он. В тесто добавляются исключительно натуральные ингредиенты: хорошее сливочное масло, настоящий мед, пряности, сообщает Тюменская линия.