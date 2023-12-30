Как улучшить новогоднее настроение, объяснила врач

Специалисты утверждают, не бывают только новогодней депрессии. – Если она есть, то наверняка ее признаки человек почувствовал бы намного раньше. Да и диагноз такой может поставить только специалист, а никак не вы или ваши друзья. Это заболевание и, к сожалению, никакие советы в этом случае не помогут. Необходимо комплексное лечение, в том числе, медикаментозное, – считает семейный психолог, психодраматерапевт Татьяна Китаева.

А вот с плохим настроением и усталостью можно поработать самостоятельно, уверена эксперт. Татьяна Китаева отмечает, что под Новый год мы всегда вспоминаем уходящий год с его разными событиями, сообщает Тюменская область сегодня.

– Вероятно, были причины для грусти: не получилось то, что задумывалось, возможно, были проблемы со здоровьем или с отношениями, а может, горе, утрата. В этом случае сложно заставить себя радоваться, и место для грусти все равно останется, – считает специалист.

– У каждого из нас есть любимые способы улучшить состояние. Вспомните, что именно вас радует. Начнете создавать новогоднее настроение, вспомнив традиции семьи: украсьте елку, приготовьте любимые праздничные блюда, – советует эксперт.