Голышмановские дошкольники приняли участие в проекте "Чудеса из ваты"

Проект "Чудеса из ваты" разработан голышмановскими воспитателями. - Изготавливали с ребятами снеговиков, фрукты, грибочки. Необходимые материалы закупили на средства выигранного гранта в окружном конкурсе гражданских инициатив. Взрослые помогали ребятам мастерить сказочных героев. Наши воспитанники использовали при создании своих мультфильмов их в мультстудии, которая создана в детском саду два года назад тоже на грантовые средства, - рассказала руководитель проекта Чудеса из ваты", старший воспитатель детского сада № 3 "Вишенка" поселка Голышманово Татьяна Мельниченко.

Теперь у дошколят есть мини-музей ватной игрушки. Его экспонаты создают новогоднее настроение воспитанникам, педагогам и родителям, сообщает АиФ-Тюмень