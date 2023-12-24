Тюменская область лидирует по динамике оптовой торговли

По данным Росстата, в Тюменской области оборот оптовой торговли за 10 месяцев составил 945 млрд 251,1 млн рублей. За год он увеличился на26,2%.

По общему объему в абсолютных числах Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе: на первом месте Свердловская область (4 трлн 746 млрд 859,6 млн), на втором — Челябинская область (1 трлн 717 млрд 111,8 млн рублей).

По динамике Тюменская область на втором месте в УрФО (после Челябинской области) и входит в число лидеров в России, занимая11 место.

Впервой десятке федерального списка Ненецкий автономный округ (рост — в 5,6раза), Амурская (53,7%), Липецкая (49,3%), Челябинская (40,7%), Астраханская (40%), Ростовская (27,8%) области, Ставропольский край (28,5%), республики Северная Осетия- Алания (68,4%), Саха (Якутия) (32,9%), Адыгея (28,1%), сообщает Вслух.ру.