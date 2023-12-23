В Тобольском музее-заповеднике пройдут мастер-классы

В канун новогодних и рождественских праздников в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике пройдут тематические мероприятия: мастер-классы, квесты, занятия по интересам, экскурсии.

Так, например, на мастер-классе "Валенок Мороза-Воеводы" гостей познакомят с технологией валяния. Это работа с натуральной непряденой шерстью. Валяние позволяет создавать эксклюзивные поделки – сувениры, украшения, игрушки и многое другое. В технике мокрого валяния гостям мероприятия предстоит изготовить из шерсти теплое и душевное украшение на елку – сувенирный валенок.

На мастер-классе "Волшебный фонарик" участников познакомят с техникой витражной росписи и помогут изготовить в этой технике подсвечник, который может стать настоящим украшением праздничного стола.

Мастер-класс "Пернатые чудеса" научит технологии изготовления маленькой симпатичной птички из ниток или пряжи. Милое и забавное изделие можно использовать как брелок, подвеску, украшение интерьера, а также елочную игрушку.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (3456) 26-57-27.

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.