Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

При несомненной пользе мандарина, он обладает и такими свойствами, учитывать которые все же стоит, помня о суточной норме его потребления. На что стоит обратить внимание, рассказала диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева.

– Пользы мандарин дает много за счет содержащихся пищевых волокон, аскорбиновой кислоты, витаминов, минералов, антиоксидантов. В этих фруктах полезна не только мякоть, но и кожура, в которой содержатся эфирные масла, органические кислоты и флавоноиды, – отметила Елена Дороднева.

По словам врача, для взрослого здорового человека, у которого нет аллергии и заболеваний желудочно-кишечного тракта, суточная норма ограничивается 300 граммами мандаринов в день, то есть 3-4 штуки в зависимости от размера фрукта. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Удовольствие нужно растянуть, сообщает Тюменская область сегодня.

– С этим цитрусовым нужно быть аккуратным и внимательно отнестись к норме потребления. В некоторых случаях он и вовсе нежелателен, потому что цитрусовые содержат много органических кислот, а они могут провоцировать обострения заболеваний ЖКТ, – пояснила врач.