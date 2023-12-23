В голышмановской больнице появился новый компьютерный томограф отечественной сборки

10:23 23 декабря 2023
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В Областной больнице №11 в поселке Голышманово запустили современный аппарат, который проводит сканирование с высочайшей детализацией, благодаря оптимальному количеству срезов - до 64. Врачи получают более полную информацию о состоянии пациентов.

- В современном томографе сокращено время обследования пациента, выше качество изображения и сверхнизкая лучевая нагрузка. С его помощью можно прояснить множество клинических ситуаций: от сложных травм, кардиологических случаев до патологий брюшной полости, грудной клетки и головы. На этом аппарате можно проводить колоноскопию для выявления рака кишечника и желудка, - пояснил главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.

По слова главврача, компьютерный томограф может функционировать в едином цифровом контуре. К описанию снимков и выдаче заключений могут дистанционно привлекаться высококлассные специалисты любого медицинского учреждения нашей страны.

Компьютерный томограф будет использоваться для диагностики заболеваний у жителей Голышмановского городского округа и еще трех районов — Омутинского, Юргинского, Аромашевского, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: Голышманово , медицина
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