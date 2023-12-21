На Ямале первыми в России внедрят практику студенческого инициативного бюджетирования

В региональном бюджете заложены средства на реализацию проекта

Идеи ямальских студентов со следующего года будут реализовываться за счет регионального бюджета. Такую практику в округе опробуют первыми в России. Об этом стало известно в ходе интенсива "Уютный Ямал. Создаем вместе!", который в эти дни проходит в Ноябрьске.

В 2024 году идеи студентов окружных колледжей и техникумов по улучшению городской среды получат финансовую поддержку. Средства в региональном бюджете на эти цели уже заложены.

"Сегодня мы не знаем мировые практики, внедряющие инициативное бюджетирование в организациях среднего профессионального образования. Ямал, Россия - первопроходцы такой новации, которая имеет свои отличия, особенности от других моделей участия граждан в бюджетном процессе", - сказал руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин.

Региональный проект "Уютный Ямал" реализуется в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. За пять лет реализовано более 900 инициатив. В 2020 году ямальский проект был признан одной из лучших региональных практик инициативного бюджетирования в стране.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО