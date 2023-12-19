Два члена Общественной палаты Тюменской области получили награды за активную гражданскую позицию

Два члена комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области получили награды за свою общественную деятельность и активную гражданскую позицию.

Так, члену комиссии, руководителю благотворительной организации "Открой мне мир" и председателю регионального отделения Всероссийской организации родителей детей инвалидов (ВОРДИ) Маргарите Суворовой присвоено почетное звание "Лидер гражданских инициатив". Этого высокого звания удостаиваются те, кто ведёт активную многолетнюю плодотворную профессиональную и общественно-значимую деятельность и заслужил признание среди граждан и общественных организаций Тюменской области.

"Маргарита Анатольевна уже больше 10 лет занимается вопросами, связанными с адаптацией и социализацией детей с ментальными нарушениями. Было время, когда все делали вид, что таких особых ребятишек просто не существует. Благодаря позиции Маргариты Суворовой, её деятельной активности сегодня ребятам с ментальными нарушениями системно оказывается ранняя помощь, для них проходят занятия по адаптивной физкультуре, открыты коммуникативный клуб и производственные мастерские. Она, бесспорно, изменила в лучшую сторону жизнь сотен тюменских семей, в которых растут особые дети", - рассказала председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области Светлана Максимова.

Ещё одному члену комиссии — Евгению Кравченко — за значительный вклад в развитие институтов гражданского общества была вручена почетная грамота Общественной палаты Тюменской области.

"Уже 8 лет он возглавляет Тюменскую областную организацию ВОИ. Это едва ли не старейшая и, безусловно, авторитетная общественная организация, объединяющая людей с ОВЗ. В этой организации Евгений Константинович прошел путь от юриста до руководителя. Он выстроил крепкий и качественный диалог со всеми институтами гражданского общества и власти региона на таком уровне, что ни один вопрос, касающийся интересов людей с ОВЗ, не решается без участия представителей ВОИ", - рассказала о своём коллеге председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области Светлана Максимова.