Тюменская область на 12 месте нацрейтинга научно-технологического развития регионов за 2022 год

12:00 19 декабря 2023
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Тюменская область заняла 12 место в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2022 год, попадание  в топ-15  демонстрирует системную работу по данному направлению, считают в областном департаменте образования и науки.

В числе аргументов сообщается, что "регион располагает достаточно высоким научным, научно-техническим потенциалом, фиксируется заметный рост внутренних затрат на научные исследования и разработки. Значительное влияние оказывает деятельность ЗапСибНОЦ, которым уже разработан и внедрен ряд конкурентоспособных технологий и высокотехнологичных продуктов".

Рейтинг разработан по поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году. Его главная цель — совершенствование системы управления сферой исследований и разработок и повышение ее инвестиционной привлекательности на региональном уровне. В прошлом году область занимала 13 строчку.

 

Теги: образование , рейтинги
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