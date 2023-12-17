Новогодний квест по "Бременским музыкантам" разработали тюменцы

Новую квест-игру "Бяки-буки, или новогодние "Бременские" разработали специалисты Тюменской областной научной библиотеки. Первый квест пройдет 18 декабря в 18:00.

"В этот раз мы решили сделать квест в стиле стимпанка: музыка, костюмы, задания и антураж – все это погрузит участников в атмосферу фантастики. По вечерней библиотеке команды будут перемещаться в полумраке – проверят свою смелость на каждом этаже пустующего здания", – рассказали организаторы.

Участники квеста попадут в атмосферу популярной книги Братьев Гримм и встретятся с харизматичными героями "Бременских музыкантов" – Трубадуром и Принцессой. Не обойдется и без каверзных заданий от Петуха, Осла, Кота и Собаки. Практика театрализованных квестов в библиотеке существует с 2022 года. В программе Менделеевки шесть основных интерактивов: "История второго тома", "Теркинский привал", "По следам кота Бегемота", "Карты, червы, Новый год: путешествие с Алисой", "Ты в игре" и "Бяки-буки, или Новогодние "Бременские". Квесты рассчитаны на разную целевую аудиторию: от 6 лет до молодежи и взрослых, и проходят примерно раз в месяц за исключением летних каникул, сообщает Тюменская линия.