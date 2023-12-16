Как украсить новогодний стол, рассказала декоратор

Для сервировки новогоднего стола лучше использовать серебряный, зеленый, красный и золотой цвета. Декораторы рекомендуют в этом году придерживаться этой палитры.

- А еще используйте пышный декор — чем богаче он выглядит, тем лучше. Украсьте стол еловыми ветками, переплетенными золотистыми нитями новогоднего дождика или живыми цветами, в частности розами, герберами и хризантемами. Предпочитаете простоту, возьмите скатерть из натурального материала. Мясо можно подавать на древесных спилах вместо блюд, гарниры и салаты — в посуде из грубой керамики.

Для яркости можно украсить блюда красными ягодами: брусникой или клюквой, а также гранатовыми зернами или яркими фруктами, - рекомендовала декоратор Валентина Золотарецкая.

Мясо может быть на новогоднем столе любое — дичь, птица, говядина, свинина, баранина. Неплохие варианты: рулеты с черносливом и орехами, утка или гусь с яблоками, холодец, отбивные на гриле. Рыбу лучше готовит речную. В качестве гарниров - простые каши и картофель по-деревенски. В салаты добавьте побольше зелени, сообщает Мегатюмень.