В Ялуторовском музее появилась новая скульптура

Коллекция Ялуторовского музея пополнится скульптурой, созданной местным автором. Подарок стал итогом выставки, посвященной творчеству Члена Союза Художников России, Почетного Гражданина города Владимира Николаевича Шарапова.
Выставка открылась в Музее "Торговые ряды" 15 октября, в день рождения великого мецената и, к слову, тоже скульптора, уроженца Ялуторовска Саввы Мамонтова. Не менее символична и дата закрытия выставки, 10 декабря - во время проведения в городе XXXV Областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".
За время работы выставки ее посетили свыше 900 человек, вызвав огромный интерес и у местных жителей, и у гостей города. Посетители увидели более 160 работ Владимира Шарапова. Графические зарисовки, живописные картины, скульптуры, выполненные в различных техниках и материалах.
"С кисточкой или карандашом в руке я отдыхаю. Настоящий труд для меня скульптура", - поделился художник. Скульптура – это действительно большой труд, часто физически тяжелый. Помимо большого количества станковой скульптуры и скульптуры малых форм, есть еще 22 монументальные работы, которые украшают улицы и парки Ялуторовска. Далеко не каждый малый город имеет такое богатое "ожерелье" из скульптур, сообщает Светлана Булышева, главный научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса.
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