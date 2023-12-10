Зарплата у тюменцев выросла на 14% за год

08:47 10 декабря 2023
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По данным Росстата, за последние 9 месяцев 2023 года в Тюменской области средняя зарплата составляет 67 тыс. 926 рублей. Это третий показатель в Уральском федеральном округе: традиционно лидирует ЯНАО (145 тыс. 101 руб.), на втором месте – ХМАО-Югра (104 тыс. 776 руб.).

За год, то есть по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, прирост составил 13,9%. Если сравнивать только сентябри – то 14,3%. В России увеличение составило 13,2% и 13,6% соответственно.

В Свердловской области в среднем начисляли по 61 тыс. 533 руб., в Челябинской – 56 тыс. 017 руб., в Курганской – 47 тыс. 774 рублей, сообщает Вслух.ру.

Теги: зарплата
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