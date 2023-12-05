На тюменских трассах в морозы будут раоботать пункты обогрева

По прогнозам синоптиков с 6 по 10 декабря в Тюменской области ожидаются морозы. В северных районах столбики термометров могут опуститься до -40С. Пункты обогрева подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области готовы оказать помощь автомобилистам, сообщает пресс-служба ведомства.

Для оказания помощи участникам дорожного движения при понижении температуры окружающей среды – 30С и ниже, в готовности находятся 9 подвижных пунктов обогрева. Они дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и в случае необходимости смогут оказать помощь на участках федеральных автомобильных дорог (Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к г. Тюмени от ФАД Иртыш), проходящих по территории области, а также на дорогах регионального значения.

Все пункты укомплектованы теплой одеждой, валенками, одеялами, медицинской аптечкой, термосами с горячим чаем. Кроме того, машины спасателей оборудованы электрогенераторами, тепловыми пушками и другим профильным оборудованием.