Предприятия и маркетинговое агентство примут участие в проекте "Город открытий. Тюмень"

Предприятие "Тюмень прибор", АО "Россети Тюмень" и маркетинговое агентство "Менделеев" станут участниками нового турпродукта "Город открытий. Тюмень", который планируют презентовать до конца 2023 года, рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"Пул предприятий сейчас активно заходит в направление промышленных экскурсий. В частности, они станут участниками проекта "Город открытий. Тюмень". По треку "Энергетика" это два предприятия промышленного формата - "Тюмень прибор", занимающийся производством высокотехнологичных систем автоматизации для распределения электрической энергии, АО "Россети Тюмень", которая демонстрирует посетителям, как работает подстанция "Причал", - рассказал Дмитрий Пухов.

По треку "Предпринимательство" планируют знакомить участников проекта "Город открытий. Тюмень" с современными технологиями. Так, площадкой станет маркетинговое агентство "Менделеев", которое занимается реализацией digital-инструментов для продвижения. "Мы покажем, как можно создавать контент, продвигать его. Параллельно познакомим с брендом Visit Tyumen", сообщает Тюменская линия.