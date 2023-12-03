Почему после тренировки может болеть голова

Головная боль после занятий спортом может возникнуть по разным причинам, рассказывает врач по ЛФК Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра, Елена Курагина. Проявиться головная боль может непосредственно и во время физических нагрузок. Некоторые такие случаи безопасны для человека, но оставлять их без внимания не стоит. Лучше пройти комплексную диагностику и в случае необходимости получить лечение.

Виды головной боли при физических нагрузках:

1. Головная боль физического напряжения.

Этот вид боли вызван напряжением мышц шеи и головы из-за чрезмерной нагрузки или неправильной техники выполнения упражнений. Головная боль носит давящий или сжимающий характер. По ощущениям она напоминает плотно сжатый вокруг головы обруч.

2. Травма головы.

Боль имеет распирающий или сдавливающий характер. Это сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой.

3. Острые и хронические заболевания.

Головную боль могут спровоцировать синуситы, невралгии черепных нервов, артериальная гипертензия и некоторые другие состояния.

4. Неправильно подобранная экипировка.

Например, слишком маленький шлем, защитная маска, капа.

– Если головная боль возникла во время тренировки, нужно снизить интенсивность нагрузки, плавно перейти к заминке. После тренировки в домашних условиях необходимо сделать холодный компресс на голову, отдохнуть в течение 2-З часов, – советует специалист.