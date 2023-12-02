Игрушки-самоделки используют в тюменском "Роднике" для реабилитации

В кабинете социального педагога реабилитационного центра "Родник" Ирины Цимашенко, как у Агнии Барто — мишки, зайцы, самолеты и Гусь-обнимусь. Все это сделано вручную, вместе с юными пациентами.

Работы ребят, которые приезжают в "Родник" на реабилитацию, помогают им развивать мелкую моторику, тренируют внимание и усидчивость, а также просто создают хорошее настроение.

Настя, например, выбрала мишку из флиса, работает петельным швом, стачивает детали ровно, не затягивая нить. Девочке 15 лет, она учится в 9-ом классе. В "Родник" приехала по пилотному проекту реабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

Ирина Цимашенко учит детей шить в "Роднике" не один год. "Раньше дети шили с 5-7 лет. Часто делали с ними простых зайчиков, брали шов "вперед иголку". Соединять детали я помогала на машинке, дети набивали игрушки, сшивали отверстие и получалось готовое изделие", — вспоминает педагог.

По материалам ОРЦ "Родник".