Новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив готов к старту

Заявочная кампания второго грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий начнется 11 января и продлится до 20 февраля.

Как и прежде, свои заявки творческие команды могут подать через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф. В конкурсе могут принять участие: некоммерческие организации, муниципальные учреждения (кроме казенных), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Методика подготовки к участию в грантовом конкурсе 2024 года остается прежней. Каждой творческой команде необходимо изучить документы и обучающие медиафайлы. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, которые размещены на сайте фонда: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе. Также важно просмотреть цикл видеолекций "Короче, гранты" и прослушать серию аудиоподкастов для заявителей. Всем участникам конкурса рекомендуется начать заполнение тестовой заявки на сайте фонда. Это позволит проработать ее отдельные блоки до официального старта отбора.

В преддверии конкурса у тюменских творческих команд есть уникальная возможность услышать информацию из первых уст и принять участие в семинаре генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. Он расскажет будущим заявителям об особенностях, правилах участия в конкурсах фонда и критериях оценки заявок.

Семинар состоится 13 декабря в 11.00 в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова. Участие бесплатное. Чтобы стать участником семинара необходимо пройти электронную регистрацию на мероприятие по ссылке: https://clck.ru/36gN7B