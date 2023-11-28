Тюменские бойцы к Новому году получат именные посылки из дома

Участники специальной военной операции из Тюменской области получат посылки благодаря акции "Тепло родного дома", которая проводится реготделением "Единой России" при поддержке губернатора Александра Моора.

Акция дает возможность семьям тюменских военнослужащих централизованно отправить именные посылки в зону СВО. Впервые она была объявлена 16 декабря 2022 года, с 13 по 23 ноября этого года прошла в четвёртый раз. В пункты приема поступило 624 посылки, а общая цифра за четыре этапа - 4892 посылки, сообщила председатель комитета по соцполитике облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова. Жители Тюменской области выполняют боевые задачи более чем в 20 подразделениях, подарки из дома они получат к Новому году.

Для удобства жителей пункты работало 33 пункта сбора посылок по всему региону, в том числе пять в Тюмени. Они действовали на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований.

Одним из пунктов сбора посылок стала приемная депутата Тюменской гордумы Антона Терехина. Он пояснил, что коробки приносят в приемную, затем они через распределительный пункт будут доставлены каждому адресату.

Надо отметить, что в акции участвуют не только родственники, и гумгруз гораздо больше, чем посылки из дома.

Так, председатель гордумы Светлана Иванова сообщила, что сама приняла участие в акции, закупив необходимые вещи и продукты тюменским бойцам, а также рассказала о посылках от воспитателей детсада №172 Тюмени, они постоянно принимают участие в акции, причем продукты для военнослужащих собирают все 140 работников дошкольного учреждения.

Ишимские активисты добровольческого движения "Своих не бросаем" отправили в Тюмень для дальнейшей передачи 6 печек-буржуек, 20 спальников, 138 чуней для сапог, 9 маскировочных сетей, 40 подсумков для гранат, 40 подсумков для магазинов автоматов, 20 тактических сбросников, 10 носилок, а также продукты и средства личной гигиены. Собрали и именные посылки для бойцов.

Жители Сладковского района с посылками выслали на передовую берёзовые веники. В формировании посылок участвовали всем миром: в магазинах установили "Корзины добра", мастерицы сплели маскировочные сети, школьники написали теплые письма. В коробках, которые доставят в зону СВО - продукты, лекарства от простуды, батарейки, берёзовые веники, а еще топоры, молотки, носилки, газовые баллоны, строительные перчатки.

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