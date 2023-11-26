О пользе собачьей шерсти рассказали тюменцам

Научные исследования доказали, что натуральная шерсть собаки обладает обезболивающими, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, способствует повышению иммунитета. Изделия из собачьей шерсти не просто согревают, а еще и благотворно влияют на сердце, сосуды и нормализуют давление.

- У меня есть носки, тапочки, стельки, варежки и пояс из собачьей шерсти, я сама их смастерила, - рассказывает пенсионерка Нина Митрошина. – Накопила шерсти со своей овчарки Дика. Носки давно вяжу из собачьей шерсти, в них тепло и мои больные суставы меньше ноют, как в них похожу. И ноги в них всегда сухие, собачий пух удерживает влагу внутри себя. Недавно домашние тапочки свалаляла. Пояс ношу на пояснице – так не болит.

Собачья шерсть намного легче овечьей. Для вязания подходит только вычесанный пух, а не собранный с пола после активной линьки вашего питомца. Стриженая шерсть не годится, она чересчур колючая, не сможете носить изделия, на себе проверила. Самый лучший по качеству пух собирается с боков и груди собаки, особенно у живущих на улице.

Пух собак, из которого прядется пряжа, имеет диаметр, равный диаметру пор на кожи человека. Поэтому воздействуя на нервные окончания, собачий пух заставляет кровь приливать к тому месту, к которому его приложили. Тем самым разогревая и обезболивая больное место. Для лечебного эффекта лучше брать пряжу, в которой оставлено немного остевых волос. Она более "кусачая", но именно это позволяет сильнее воздействовать на кровообращение, сообщает Мегатюмень.