Выставка Тюменской области на ВДНХ приняла более 77,6 тысячи посетителей

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Свыше 77,6 тысячи гостей уже посетили стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, среди гостей – не только москвичи и жители других регионов России, но и тюменцы, а также люди, которые уже бывали в Тюменской области и полюбили ее, сообщает информционный центр правительства ТО.

Подробности - от координатора стенда Тюменской области Павла Ханжина: