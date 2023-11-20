Выставка Тюменской области на ВДНХ приняла более 77,6 тысячи посетителей

13:03 20 ноября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Свыше 77,6 тысячи гостей уже посетили стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, среди гостей – не только москвичи и жители других регионов России, но и тюменцы, а также люди, которые уже бывали в Тюменской области и полюбили ее, сообщает информционный центр правительства ТО.

Подробности - от координатора стенда Тюменской области Павла Ханжина:

Теги: выставки , Москва
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2023