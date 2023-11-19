Тюменцы все чаще используют небольшие участки для строительства усадеб

Тренд на небольшие участки для строительства усадеб обозначился в Тюменской области. По словам директора по развитию компании "Сити строй" Алексея Зальтова, сейчас в работе много участков и в четыре сотки. И это тренд.

"Раньше участок до 10 соток покупатели даже не считали серьезным вложением. Но земли на всех не хватает, она с каждым годом дорожает и маленькие нарезки сейчас пользуются довольно большим спросом. Например, мы строим несколько домов на участках по четыре сотки, и это не редкость в регионе", - сказал эксперт.

Востребованность земель под индивидуальное жилищное строительство на Московском и Ирбитском трактах. По мнению Алексея Зальтова, это флагманы загородки. Однако нас ожидает смена тренда, поскольку спрос на них начал снижаться из-за растущей цены. Все больше желающих построить дом по Салаирскому направлению, на Старотобольском и Велижанском трактах.

Из других наблюдений по рынку строительства загородного жилья – смена материалов и технологий. Если в 2013 году редко кто знал про фундамент из монолитной плиты, то сейчас ее используют даже в большем количестве строек, чем свайно-ленточный. А цокольный этаж стал из-за подорожания материалов совсем не выгодным. Вместо кирпичей стены возводят из газоблоков с утеплением, а фасады более популярны штукатурные, сообщает Тюменская линия.