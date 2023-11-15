Более 40 елок желаний установят в Тюмени в ближайшие дни

В Тюмени началась акция "Елка желаний", которая продлится до старого Нового года, 14 января.

В городе до конца недели установят более 40 елок в торговых центрах и организациях. Для участия в акции нужно снять с елки открытку с новогодним желанием ребенка из многодетной или малоимущей семьи, ветерана или одинокого пожилого человека, приобрести эту вещь в подарок и оставить ее на стойке информации торговой точки, где была взята открытка.

Елки будут стоять в гипермаркете в ТЦ "Остров" (ул.Федюнинского, 67), торговые центры по адресам ул. Широтная, 199 и Профсоюзная, 1к. 1. В строительных магазинах по адресам ул. Менделеева д.1 и Тобольский тракт, 103; в фитнес-клубах ТЦ "Гудвин", ТЦ "Фаворит" и ТЦ "Остров" и в здании администрации Тюменской области (ул. Советская 61).

Инструкции по исполнению желании — в открытках, там же указаны номера телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию о проекте.