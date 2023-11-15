Герой России Олег Артемьев приглашает ямальцев в космос

В конкурсе могут принять участие парни и девушки, которые соответствуют требованиям

Олег Артемьев пригласил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в ряды космонавтов.

"Ямал давно и неразрывно связан с космическими технологиями. Именно космическая геологоразведка помогла быстро и эффективно обнаружить стратегические для нашей страны запасы нефти и газа. Космическая спутниковая система связи "Ямал" дает вам интернет, телефонию, телевидение уже более 20 лет, – отметил летчик-космонавт, – Разве вам не хочется посмотреть всполохи Северного сияния над родным Ямалом из космоса? Решайтесь изменить свою судьбу и повысить роль родного северного региона в деле освоения космоса".

Заявки в космонавты принимаются на сайте ямал100.рф.

"Мы очень ждем смельчаков в своей дружной семье, нашем экипаже, станьте легендой Ямала", – обратился к северянам Герой России.

В конкурсе могут участвовать все желающие, соответствующие предъявляемым требованиям: возраст до 35 лет, наличие высшего образования по инженерным, научным или летным специальностям – в приоритете.