Фуат Сайфитдинов: фестиваль "Мы вместе – мы едины" – демонстрация сильной духовной связи между поколениями

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Председатель Тюменской облдумы, координатор регионального отделения сторонников партии "Единая Россия" и федерального партийного проекта "Старшее поколение" в Тюменской области Фуат Сайфитдинов, депутаты Александр Анохин и Лариса Цупикова приняли участие в первом фестивале патриотической песни "Мы вместе – мы едины". Песенный форум прошёл в ДК "Железнодорожник". Его организовал Союз ветеранов Ямала при поддержке дворца национальных культур "Строитель".

"Фестиваль "Мы вместе – мы едины" – демонстрация наших устоев, сильной духовной связи и преемственности между поколениями. Уверен, он способствует патриотическому воспитанию молодежи, формированию у ребят правильных жизненных ориентиров и беззаветной любви к Родине", - отметил спикер регионального парламента, приветствуя собравшихся в зале.

Он напомнил участникам и зрителям патриотического фестиваля о важных датах в истории России. 4 ноября отмечается День народного единства, напоминающий о победе народного ополчения над интервентами в 1612 году. А 7 ноября в 1941 году на Красной площади в Москве состоялся военный парад, с которого бойцы Красной армии уходили прямо на фронт.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание, что на фестивале присутствуют представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Среди них много участников СВО. "Мы должны сказать им огромное спасибо за то, что они сегодня делают", - призвал законодатель, и весь зал стоя аплодировал военнослужащим.

Также спикер облдумы обратился к кадетам и преподавателям Тюменского президентского кадетского училища. "Это одно из лучших учебных заведений России. Здесь достойные воспитанники и учителя. Спасибо, что выбрали это направление в жизни. Вскоре многие из вас станут студентами военных вузов. Уже сейчас среди выпускников училища есть офицеры, которые принимают участие в СВО, встав на защиту Отчизны. Мы гордимся ими", - сказал он.

Творческая программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. В рамках конкурса участники рассказали о своей деятельности. На двух этажах ДК "Железнодорожник" прошли мастер-классы по сборке оружия, была организована фотовыставка, зона для фотографирования, волонтеры представили на стендах результаты своей деятельности.

Так, представители центра серебряных добровольцев Союза ветеранов Ямала "БлагоДарим" презентовали свою продукцию, которую они отправляют в зону СВО. Напротив каждого наименования – количество, которое уже доставлено на фронт. Руками активисток изготовлено 1200 блиндажных свечей, связано 500 носков, произведено 600 балаклав и снутов, 1500 повязок "свой-чужой", 2500 оберегов и многое другое. Эту работу ветераны Ямала не заканчивают, а лишь собираются нарастить обороты.

Всем участникам фестиваля "Мы вместе – мы едины" вручили дипломы. Каждому коллективу подарили сертификат на экскурсии по памятным местам Тюмени.