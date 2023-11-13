Тюменцы первыми увидели "Папашу в бегах", в широкий прокат картина выйдет в четверг

Полномертражный фильм "Папаша в бегах", сятый в Тюмеской области командой, на 72% проццента состоящей из жителей региона, в широкий прокат выходит в этот четверг, 16 ноября. Первыми оценить картину смогли жители Тюмени - предпремьерный показ прошел в субботу в ДК "Нефтяник".

С приветственным словом на предпремьерном показе комедийной мелодрамы тюменского режиссера Алексея Южакова выступил губернатор Тюменской области Александр Моор:

Выбранный Правительством региона курс на поддержку молодежных инициатив и создание инфраструктуры для самореализации молодых людей оказался правильным и результативным. В 2017 году была поддержана инициатива по развитию регионального медиа и кино. За эти годы были сделаны сотни образовательных проектов с участием профессионалов федерального уровня. Сегодня мы увидим вершину этого развития — полнометражный фильм.

Глава региона пожелал команде кинопроекта отличного проката и благодарных зрителей. По его мнению, фильм получился динамичным смешным и с глубоким смыслом.

Замгубернатора Павел Белявский отметил, что съемки полнометражного кино — это результат долгой, системной работы с тюменским сообществом кино и медиа. В течение семи лет было реализовано более ста проектов в этом направлении. "Папаша в бегах" — это пример того, как программа молодежной политики дала импульс сообществу. И мы верим, что впереди еще очень много фильмов, которые прославят регион", - сказал в бесеже с журналистами Павел Белявский.

Фильм "Папаша в бегах" – комедийная приключенческая мелодрама, которая напомнит зрителю про ответственность и доверие, расскажет про приключения по Сибири и многогранность малой Родины. В нем привычная жизнь сибиряка Толи превратится в невероятное приключение из-за серии обстоятельств. По пути на вахту Толя в поезде встретит беспризорника Колю, который выставит вахтовика маньяком-похитителем. Так начнется путешествие Толи и Коли в Когалым, которое изменит их жизни навсегда. В фильме снялись известные актеры – среди них Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева. Художественный руководитель проекта - Алексей Нужный, продюсер фильма Андрей Зубов.

Режиссер фильма, тюменец Алексей Южаков в этом проекте поднял острую тему – отношение мужчин к статусу отцовства в России: "У нас просто нет образа идеального отца. Нет ориентира. Да и вообще не модно быть семьянином. Как-то так сложилось, что появилось предубеждение, что "семья – это как камень на шее мужчины", она делает его слабее. В этот момент и родился главный герой фильма Толя. Он хочет семью, но боится, и страх подталкивает его на самые глупые и необдуманные поступки. А мне захотелось ему помочь пройти путь к осознанию, что семья – это не камень, это фундамент, который укрепляет мужчину и делает его сильнее".

Работа над фильмом "Папаша в бегах" велась в течение 5 лет. В 2018 году сценарная заявка картины "Поезд на север" была признана лучшей на Всероссийском питчинге дебютантов в Екатеринбурге. Далее – первые гранты, сценарии, пилоты, смена нейминга на "Вахтовый метод" и финансовая поддержка от Министерства культуры РФ на производство фильма. В 2022 году на территории Тюменской области начались съемки фильма. А в 2023, во время монтажа и тонировочных работ, совместно с дистрибьюторами принято решение о смене названия картины для более успешного проката "Папаша в бегах" – и путь во все кинотеатры страны. Фильм становится "фильмом Открытия" Международного фестиваля ⅙ ("Одна шестая") в Екатеринбурге.