Диджитал-сериал об истории и экономике Тюменской области показывают на выставке "Россия"

Диджитал-сериал, рассказывающий об истории и экономике Тюменской области, могут увидеть посетители стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. "Специальный сериал позволяет в простом и привычном для молодежи формате рассказать про возможности региона для бизнеса и развитие экономической сферы", — отметила руководитель региональной дирекции форума Юлия Халитова Юлия Халитова.

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Стенд Тюменской области встречает гостей выставки-форума "Россия" большим пиксельным сердцем. На фасаде конструкции посетители могут рассмотреть карту России, собранную из найденного в тюменских лесах мха художницей Алевтиной Юрчак.

Прогуливаясь по стенду, гости узнают больше об экономике, термальных источниках, деревянном зодчестве, достижениях региона за последние годы, сообщает Тюменская линия.

Еще одна особенность стенда - необычное оформление пола. В нем сделаны вставки, в которые помещены прозрачные квадраты из эпоксидной смолы. В них видны природные богатства, все, что можно найти в тюменских лесах. "Мох, шишки, листочки. Это позволяет посетителю познакомиться с природой региона. Все это собиралось вручную и заливалось нашими декораторами. Так как наш стенд полузакрытый, элементы оборудованы подсветкой. Они помогают составить маршрут, пройти путь развития региона", - добавила Юлия Халитова.