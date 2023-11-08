Тюменский музейный комплекс станет одной из площадок всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств

Музейный комплекс имени Словцова станет одной из площадок XXV юбилейного Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств, который проводит региональное отделение Союза дизайнеров России.

В рамках фестиваля запланированы выставки, лекции, модные показы. С 10 ноября по 16 декабря 2023 года в музейном комплексе будет проходить выставка-конкурс "КТО? - МЫ!", торжественное награждение победителей выставки-конкурса и лекции приглашенных спикеров состоятся 11 ноября.

Прямо сейчас в музейном комплексе происходит монтаж выставки, моменты подготовки можно увидеть на фото. Экспозиция продемонстрирует достижения молодых и опытных дизайнеров из разных городов в направлениях: архитектура, искусство, мода, средовой, индустриальный, коммуникативный, детский дизайн, дизайн-педагогика.

Программа фестиваля здесь.