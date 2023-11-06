Врач дала рекомендации, как пережить климатические "качели"

Температурные изменения сказываются на здоровье людей, особенно метеозависимых. Врачи утверждают, что в первую очередь серьезные перепады температуры опасны для гипертоников и сердечников, особенно ранее перенесших инсульты и инфаркты.

- Такие скачки атмосферного давления отрицательно влияют не только на болеющих людей, но и на вполне здоровых. Это проявляется сонливостью и заторможенностью, желанием просто лежать и ничего не делать. Чтобы избежать негативных последствий, выполняйте предписания лечащего врача. Дозируйте физическую нагрузку и старайтесь соблюдать диету. На время уберите из рациона жирную и жареную пищу, острые приправы. Пейте горячий сладкий чай и оставайтесь максимально спокойными. Если долго беспокоит головная боль в затылке, дискомфорт в области сердца, отеки, то лучше обратиться к доктору или в неотложную помощь, - рассказала врач-терапевт Варвара Никифорова.

Работающим метеозависимым людям доктор посоветовала уменьшить нагрузку, чаще делать перерывы и отвлекаться от компьютера. Больше отдыхайте, спите и обязательно гуляйте. Если самочувствие не улучшается – лучше обратиться к врачу, сообщает Мегатюмень.