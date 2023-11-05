На выставке "Россия" Ямал представил интерактивный ледокол, мультимедийное шоу и игру для детей

Губернатор округа посетил стенд в первый день открытия

В День народного единства на территории ВДНХ открылась выставка достижений России. Свои стенды представили все регионы страны. Здесь посетители могут познакомиться в том числе с Ямалом, совершив интерактивное путешествие.

Все локации, над подготовкой которых работали порядка 200 человек, максимально погружают гостя в историю, настоящее и будущее Ямало-Ненецкого автономного округа.

В первый день открытия губернатор региона Дмитрий Артюхов посетил выставку и стал участником в нескольких мероприятиях на ямальском стенде. Он вместе со старшим научным сотрудником Института экологии растений и животных УрО РАН Александром Соколовым ответил на вопросы ямальских студентов, которые обучаются в московских вузах. Ребята послушали лекцию о том, как экосистема округа реагирует на промышленное освоение, какие изменения климата наблюдаются в субъекте, а отдельное внимание было уделено теме животных Крайнего Севера.

"Ямал – арктический регион, но при этом дает энергию всей стране. Мы показываем на выставке промышленные достижения последних лет в сфере энергетики, прорывные проекты в сжижении газа. Рассказываем о наших социальных достижениях. За последние годы в регионе построены новые сады, школы, дома и больницы, это все создает комфорт для жителей Ямала. И, конечно, Ямал – территория жизни коренных народов Севера, которые веками хранят свои традиции. Покажем нашу уникальную природу и ее обитателей – белых медведей, оленей, овцебыков, редких птиц, самое большое материковое лежбище моржей. Нам удается гармонично сочетать мощное развитие промышленности, сохранение традиционного начала в регионе и заботу о хрупкой природе. Это то, чем гордится наш округ и с чем мы познакомим гостей нашего стенда", – сказал Дмитрий Артюхов.

Экспозиция Ямала состоит из нескольких зон. В центре находится арт-объект, который символизирует газовое пламя. Внутри посетители смогут увидеть мультимедийное шоу и управлять природными явлениями. В еще одной зоне гости совершат путешествие на атомном ледоколе "Ямал", а для детей даже придумали игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним потом происходит. Аудиогид для ямальской секции озвучил российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Кстати, гости выставки "Россия" могут стать участниками розыгрыша бесплатных путевок на Ямал по стоповер-программе. Этот проект вошел в число лучших достижений страны на сайте Достижения.рф. Он реализуется в единственном регионе России и его цель – познакомить туристов с Ямалом.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО