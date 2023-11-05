Как выгодно делать покупки, посоветовали тюменцам

По словам кандидата экономических наук Алены Габудиной, ажиотаж в "Черную пятницу" и День всемирного шопинга не такой, как раньше.

Основной причиной спада интереса покупателя к скидкам специалист выделяет то, что сегодня магазины практически каждый день используют акции как маркетинговый ход.

Покупатель уже не верит в то, что это выгодная покупка, а не обман.

Специалист говорит, что для того, чтобы выгодно совершить покупку, например, во Всемирный день шопинга, нужно как минимум за 2 недели выбрать нужный товар и запомнить цену. А в день распродажи сравнить и уже тогда принимать решение о покупке - стало ли предложение для вас выгодным или нет, сообщает АиФ-Тюмень.

"Чтобы выгодно совершить покупки в период скидок, нужно составлять список необходимых покупок. А чтобы не стать жертвой маркетинга, нужно подумать: привлекает вас скидка на вещь или она вам действительно нужна?" - говорит экономист.