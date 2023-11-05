Как позаботиться о зрении школьника, рассказала офтальмолог

Значительно выросло число детей с различными заболеваниями зрительной системы: миопией (близорукостью), астигматизмом, косоглазием. Кроме того, болезни "молодеют". Если раньше миопию впервые выявляли в школьном возрасте, то теперь ее все чаще диагностируют у совсем маленьких детей. К окончанию школы заболевания органа зрения фиксируют у трети выпускников.

Как защитить зрение ребенка, рассказала врач-офтальмолог отделения приема детского населения Тюменского областного офтальмологического диспансера Наталья Алимова.

Сегодня в обучении используются и компьютеры, и гаджеты. Исключить ребенка из образовательного процесса нельзя, но необходимо соблюдать правила посадки, освещения, а также длительность непрерывной зрительной работы.

Не стоит и злоупотреблять гаджетами – маленький экран на близком расстоянии требует наибольшего усилия аккомодационной мышцы. Телефоны должны использоваться ребенком как средство связи. А для учебы и игр стоит отдавать предпочтение большим экранам, при этом он должен быть расположен на расстоянии 50-70 сантиметров от глаз ребенка, с перерывами на отдых, прогулки.

Чтение и другую зрительную нагрузку следует чередовать с другими видами активности. К примеру, делать домашние задания в несколько этапов с перерывами на прогулку или занятие спортом. Зрительная работа должна вестись только при хорошем освещении, с использованием верхнего света и настольной лампы мощностью не менее 60-100 ватт, чтобы он падал сверху и слева. Книгу или тетрадку нужно держать на расстоянии 40 сантиметров от глаз, сохранять прямую осанку, сообщает Тюменская область сегодня.