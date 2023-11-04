В Тюменском районе преобразили сотую улицу

В 2023 году село Онохино празднует 400 лет со дня основания. Преображение улицы Касьянова – большое событие для его жителей, для многих эта улица особенная. Касьянова – 100-я открытая после ремонта улица в Тюменском районе, ее протяженность составляет почти 2 км. Всего же в 2023 году рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории района отремонтировано 103 улицы общей протяженностью 49 км.

Улица Касьянова – одна из старейших в селе Онохино и единственная, где сохранились старинные дома в первозданном виде. Сегодня вдоль нее расположены социально значимые объекты: средняя общеобразовательная школа, дом культуры, а также детская школа искусств и сельская библиотека. Кроме того, на улице Касьянова проживает немало ветеранов войны и труда.

Работники местного Дома культуры провели пешую экскурсию по обновленной улице, в ходе которой рассказали о ее исторической важности для села. Например, до 1964 года в доме №14 располагался сельский совет, откуда онохинцы в годы Великой Отечественной войны провожали на фронт своих земляков, а современное название улица носит в честь Павла Федоровича Касьянова, первого заведующего сельским клубом, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.