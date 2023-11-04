Как наушники влияют на слух, рассказала тюменский врач

Наушники при бесконтрольном использовании могут нанести непоправимый вред здоровью - стать причиной потери слуха. Об этом рассказала врач-оториноларинголог ОКБ №2 Ирина Крылова.
– Регулярное или длительное воздействие громких звуков может вызвать постоянное повреждение сенсорных клеток и других структур органов слуха, приводя к необратимой шумовой потере слуха. Нарушение слуха в результате воздействия громких звуков называется потерей слуха, вызванной шумом, – объяснила врач.
Потеря слуха, вызванная шумом, может произойти одномоментно, например, в результате внезапного воздействия сильной звуковой волны, однако чаще развивается постепенно и необратимо, сообщает Тюменская область сегодня.
Ирина Крылова советует использовать наушники с шумоподавлением. – Уровень громкости не должен превышать 60 ДБ (индикатор громкости музыки устанавливается на половинной отметке); 60 ДБ и не более 3 часов в день.
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