Как наушники влияют на слух, рассказала тюменский врач

Наушники при бесконтрольном использовании могут нанести непоправимый вред здоровью - стать причиной потери слуха. Об этом рассказала врач-оториноларинголог ОКБ №2 Ирина Крылова.

– Регулярное или длительное воздействие громких звуков может вызвать постоянное повреждение сенсорных клеток и других структур органов слуха, приводя к необратимой шумовой потере слуха. Нарушение слуха в результате воздействия громких звуков называется потерей слуха, вызванной шумом, – объяснила врач.

Потеря слуха, вызванная шумом, может произойти одномоментно, например, в результате внезапного воздействия сильной звуковой волны, однако чаще развивается постепенно и необратимо, сообщает Тюменская область сегодня.

Ирина Крылова советует использовать наушники с шумоподавлением. – Уровень громкости не должен превышать 60 ДБ (индикатор громкости музыки устанавливается на половинной отметке); 60 ДБ и не более 3 часов в день.