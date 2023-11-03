Тюменская молодежь придумает себе гимню желающие могут поучаствовать в процессе

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Участники лаборатории "Премьера" придумают гимн молодежи Тюменской области - творческая выездная лаборатория "Премьера" пройдет с 30 ноября по 3 декабря на базе лагеря "Остров детства". Заявки принимают до 19 ноября.

Темой лаборатории станет Всемирный фестиваль молодежи. Участники создадут гимн, символ и мерч для молодежи Тюменской области. А команда-победитель проекта получит мерч "Премьеры" и поход на игру Show Today.

Участников ждет несколько направлений: музыкальное, театральное, танцевальное, дизайн и кастомайзинг. Лучших отберут на очном кастинге в МТЦ "Космос" 21 ноября и сформируют в команды. Возраст участников: 16-27 лет.