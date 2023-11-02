Акция "Новый год для всех!" возвращается

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации запускает ежегодный благотворительный марафон "Праздник в каждый дом…", организованный в рамках областной акции "Новый год для всех!". Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Сделать праздник для пожилых одиноких горожан по-настоящему трогательным и душевным может любой тюменец, исполнив заветную мечту. Атмосферу настоящей зимней сказки для одиноких пожилых людей могут создать не только неравнодушные жители Тюмени, но и компании, предприятия города. Для этого достаточно проявить немного заботы, внимания, согревая сердца и радуя жителей областной столицы 55+ душевными подарками.

Как пожилые люди могут рассказать о своих желаниях? Позвонить по телефону 8(3452)51-77-05 (Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации) и оставить заявку.

Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта www.stp-to.org/ в разделе "проекты и акции".

Как передать подарки одиноким пожилым гражданам? Собрать адресный новогодний подарок; позвонить по номеру 8(3452)51-77-05 и договориться с координаторами о времени передачи подарка; передать подарок в пункт приема в назначенное время (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00 – 16:30).

С 1 декабря волонтеры в ежедневном режиме будут проводить спецрейды по передаче адресатам посылок от чистого сердца. Добровольцы и корпоративные друзья проекта в ярких сказочных костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетят пожилых людей и поздравят с наступающим Новым годом.

Акция продлится до 15 января 2024 года.

Получить более подробную информацию можно по телефону 51-77-05, на портале Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" или в сообществе "Старшего поколения" в "ВКонтакте".