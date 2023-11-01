Осенний марафон добрых дел проходит в Тюмени

Осенний Марафон добрых дел "Делаем добро вместе-2023" пройдет с 30 октября по 15 ноября в Тюменской области. Мероприятие направлено на развитие и популяризацию культуры добровольчества (волонтерства) и формирование активной позиции жителей региона в оказании благотворительной помощи и решении социально-значимых проблем.

В числе участников марафона, подавших заявку, молодежные и детские общественные объединения, государственные и муниципальные учреждения, коммерческие организации, СМИ и инициативные группы граждан.

Добровольцы могут выбрать для проведения одно или несколько мероприятий:

- "Один день из жизни волонтера": создать фото или видеорепортаж об одном дне волонтера и его добрых делах;

- "DOBRO-МЕДИА": создать страницу организации на портале DOBRO.RU, добавить ссылку приложения Добро.Взаимно в группу ВКонтакте, опубликовать актуальные мероприятия и написать статью на Добро.Журнал;

- #МыВместе - #МыРядом: оказать помощь и поддержку социально незащищенным слоям населения, малоимущим, пенсионерам и многодетным семьям в рамках соседского волонтерства.

Во время марафона участники организуют на своей территории мероприятия и публикуют новости о добровольческих инициативах в СМИ и соцсетях с хештегами #АВЦ #Доброволец72 #марафондобрыхдел72 #делаемдобровместе72 #КРЦ72. Самые активные участники Марафона добрых дел получат дипломы и памятные призы.