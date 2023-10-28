В тюменских школах пройдут капитальные ремонты зданий

В Тюмени здания школ старой постройки получают капитальные ремонты. О проводимых работах и планах рассказала директор департамента образования города Ольга Тренина.

В 2023 году завершился капитальный ремонт в школе №62 на улице Газовиков, 3а. Ремонт продолжался два года, ученики вернулись в родные стены 1 сентября.

"Школа полностью оборудована", - прокомментировала Ольга Тренина.

Также к 1 сентября завершен капремонт в дошкольном отделении школы №89 на улице Мельничной, 80. Сейчас продолжается ремонт отдельно стоящего спортивного комплекса, который планируется завершить к концу 2023 года.

Разработка проектной документации завершена и уже прошла экспертизу для школ №22 и №42. На госэкспертизу направлен проект по школе №27. Ведется работа по школам №№ 41, 51, 63, 67, 72, лицею №93.

Кроме того, завершена разработка на благоустройство территории у гимназии №12 и школы №68, ведется работа по школе №70, у которой также будет проведен капремонт системы вентиляции. Проектная документация в стадии разработки, сообщает Вслух.ру.