В музее "Городская дума" начала работу выставка, приуроченная к 100-летию Тюменского района

Выставка "100 лет Тюменскому району" работает в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени до 3 декабря. Она посвящена местным промышленным предприятиям, культурному наследию, туристическим объектам, рассказал методист музея Павел Малиновский.

"Выставка раскрывает разные сферы жизни Тюменского района. Среди образцов декоративно-прикладного искусства представлены тюменский ковер, урало-сибирская роспись. О промышленном производстве можно узнать через историю Пышминской птицефабрики, ТюменьАгро, Винзилинского стекольного завода и других предприятий", — отметил он.

В создании выставки участвовал Успенский краеведческий музей имени Сотникова. Там экспонируется первый российский мотоблок "Геркулес", созданный умельцем из Тюменского района Эдуардом Мельковым. Сейчас его можно увидеть на выставке в "Городской думе", сообщает Тюменская линия.